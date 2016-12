Apple non dorme mai: il 16 ottobre arrivano nuovi iPad e iMac

A un mese esatto dal lancio in pompa magna dell'iPhone 6 e dell'iWatch, Apple è pronta a immettere sul mercato nuovi prodotti. L'azienda di Cupertino ha infatti spedito gli inviti alla stampa internazionale per un nuovo evento che si terrà il 16 ottobre. Insieme al logo, il cartoncino presenta un ironico "It's been way too long", cioè "è passato troppo tempo". Gli esperti della Mela morsicata non hanno dubbi che in tale occasione verranno presentati i nuovi iPad e i nuovi computer, sia portatili sia da tavolo.