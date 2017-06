Apple Design Award 2017: tra i 12 vincitori anche due app italiane

Sventola il tricolore a San Jose, in California, all'annuale Worldwide Developers Conference di Apple, dove, nell'ambito della premiazione delle applicazioni per iOS, Mac, Apple Watch e Apple Tv, tra le 12 migliori app sono stati inseriti anche due prodotti Made in Italy: Airmail 3 di Siena e Bear di Parma.

Due tra le migliori app al mondo sono italianeAirMail 3, da Siena, è un client di posta elettronica potente ed efficiente progettato appositamente per iOS, macOS e watchOS. Aiuta a "domare" la tua casella di posta grazie al suo layout pulito a tre colonne, alle funzioni interattive intelligenti, al design stupendo e alla velocità. Disponibile in 32 lingue, ha funzioni complete di accessibilità e, con la sua ampia gamma di opzioni e ottimizzazioni specifiche per i dispositivi, è un esempio di come le app di produttività dovrebbero funzionare su tutti i dispositivi. E' stata sviluppata da Bloop una piccola azienda di Siena, composta da due sviluppatori, Leonardo Chantini e Giovanni Simonicca.



Bear è un'app sviluppata esclusivamente per iPhone, iPad e Mac, ed è uno strumento di scrittura elegante e flessibile per la creazione di note e testi. Con un design semplice e pulito, una bella selezione tipografica e un'esperienza sempre veloce su qualsiasi dispositivo, aiuta gli scrittori a concentrarsi sul contenuto e produrre ottimi risultati ovunque e in qualsiasi momento li colpisca l'ispirazione. Bear è disponibile in 11 lingue ed è stato sviluppato da Shiny Frog, piccola azienda di sviluppo software e design di Parma; il team è composto da Danilo Bonardi, Konstantin Erokhin, e Matteo Rattotti, esperti di programmazione e design.