Apple contro la violenza: una pistola ad acqua al posto del revolver nei nuovi emoji

Apple ha pubblicato una nota ufficiale per descrivere il nuovo set: "Più di 100 emoji nuovi e ridisegnati saranno disponibili per gli utenti di iPhone e iPad questo autunno, con iOS 10. Questo emozionante aggiornamento porta altre opzioni di genere sessuale a immagini già esistenti, incluse atlete e professioniste, aggiunge stupendi redesign di emoji popolari, una nuova bandiera arcobaleno e altre opzioni dedicate alla famiglia. Apple sta lavorando a stretto contatto con l'Unicode Consortium per assicurare che ogni emoji popolare rifletta la diversità delle persone in ogni luogo".



La nuova pistola sarà verde con il tappo arancione, al posto del classico revolver. La decisione di sostituire l'icona è stata presa dopo i tanti casi di violenze e sparatorie avvenuti negli Stati Uniti.