Apple, aumenta il costo delle app Il prezzo minimo non sarà più di 89 cent

8 gennaio 2015 Apple, aumenta il costo delle app

19:11 - Addio alle app a 89 centesimi di euro. Tra poche ore Apple rivedrà il suo listino e in eurozona, Italia compresa, le app più economiche saranno in vendita sull'AppStore a prezzo maggiorato. E' stato lo stesso colosso di Cupertino ad annunciare l'aumento dei prezzi, spiegando che la decisione è dovuta alla modifica della regolamentazione in materia di Iva, all'aumento della tassazione e all'andamento dei tassi di cambio.

Non solo l'area euro è interessata dall'aumento di prezzo. Anche gli utenti statunitensi, secondo quanto riporta il britannico The Guardian, vedranno il prezzo di ciascuna app aumentare. E in Regno Unito la musica non cambia.



Gli aumenti saranno in vigore già nelle prossime ore in gran parte degli store mondiali. Eccezion fatta per l'Islanda, dove il prezzo delle app, invece, diminuirà.