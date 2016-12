Apple, addio all'Errore 53 dall'iPhone 6

iPhone-dipendenti, tirate un sospiro di sollievo. Dopo alcune settimane dalla denuncia da parte di siti specializzati, Apple ha risolto l'"Errore 53" che bloccava il funzionamento degli iPhone 6 e 6S, se erano stati portati in riparazione in "centri non autorizzati". Basterà ora scaricare l'aggiornamento di iOS 9, il sistema operativo utilizzato dai melafonini, per superare il problema. E da Cupertino arrivano anche le scuse.

L'"Errore 53", per il quale uno studio legale Usa aveva minacciato una class action, compariva quando gli iPhone 6 o 6S venivano riparati da tecnici "non autorizzati" da Apple o a chi aveva danneggiato il tasto home, quello che rileva le impronte digitali del proprietario dello smartphone, o altre componenti, come lo schermo.



Un portavoce di Apple aveva spiegato che l'Errore 53 è "il risultato di un controllo di sicurezza introdotto per proteggere i clienti: se il sensore per le impronte digitali non è abbinato alle altre componenti, l'iPhone entra in protezione e si blocca".



Per ripristinare il dispositivo, spiega Apple, bisogna seguire passo passo le istruzioni presenti anche sulla pagina sul sito di supporto dell'azienda, installando l'ultima versione del sistema operativo, il 9.2.1, attraverso iTunes.