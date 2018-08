Apple, a Milano il primo flop del riconoscimento facciale su iPhone

Stefania e Claudia sono riuscite nella "involontaria" impresa di trarre in inganno la tecnologia Face ID presente sull'iPhone X. Come riporta il "Corriere della Sera", la somiglianza tra le due ragazze milanesi ha infatti mandato in tilt il sistema di sblocco dei Melafonini e la convivenza (le due donne sono una coppia, ndr) ha fatto il resto: quando Claudia ha per errore afferratto lo smartphone della compagna pensando che fosse il proprio, è rimasta di sasso nel riuscire a sbloccarlo grazie al riconoscimento facciale.