App, giochi, musica, film e libri: tutto il meglio del 2015 secondo Apple

Mentre l'anno volge al termine, come da tradizione Apple pubblica l'elenco dei "Best of" , il meglio fra applicazioni, giochi e libri fra quelli disponibili nel suo store a pagamento iTunes. Le classifiche sono stilate a Cupertino in base a una serie di parametri, che comprendono un'analisi dell'impatto dei diversi prodotti sui mercati dei singoli Paesi, il grado di innovazione e il numero di download. E se nel mondo trionfa Periscope , in Italia l'app per le dirette comprata da Twitter non figura nemmeno fra le prime 25. L'app dell'anno per i possessori italiani di melafonino è invece Enlight , che consente di lavorare le foto scattate o memorizzate sullo smartphone con funzioni avanzate, ma senza esagerare con gli effetti speciali.

Al secondo posto c'è Captain Train, che permette di prenotare biglietti in tutta Europa sulle linee di diversi Paesi, mentre Lara Croft GO vince fra i giochi, seguita da Fall-out Shelter (i due videogames per smartphone conquistano il podio anche nelle classifiche mondiali).



Sempre in Italia l'app migliore per iPad è quella dell'ormai celebre Airbnb, con cui prenotare pernottamenti in case private in giro per il mondo, mentre il gioco dell'anno è Prune. Fra le applicazioni più innovative vincono due team italiani: per iPhone è stata infatti premiata Quokky, una sorta di cassetto virtuale in cui archiviare i documenti fotografati o conservati in Gmail o Dropbox e ricevere notifiche in caso di scadenze, per iPad invece vince Sellf, pensata per aiutare i venditori a gestire clienti e trattative.



Passando alle forme di intrattenimento più "tradizionali" - libri, film e musica - conquista la medaglia d'oro nella sezione blockbuster Kingsman, parodia del cinema di spionaggio con Colin Firth, mentre fra i film per famiglie vince il lungometraggio targato Disney Big Hero 6. J-Ax è primo fra gli artisti, mentre il miglior album è Naif di Malika Ayane. Il singolo Magnifico di Fedez (ft. Francesca Michielin) si aggiudica invece il primo posto fra le canzoni. Miglior libro nella sezione Fiction&letteratura è Il miniaturista, romanzo d'esordio dell'inglese Jessie Burton, in quella Non fiction la palma va al best-seller I segreti dell'intestino felice, che la giovanissima ricercatrice tedesca Giulia Enders ha dedicato ai misteri del nostro apparato digerente.