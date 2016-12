25 novembre 2014 App for Red, Apple lancia la campagna contro l'Aids per una generazione senza Hiv Fino al 7 dicembre il ricavato della vendita dei contenuti di alcune app dell'App Store dell'azienda sarà donato al Fondo globale per la lotta alla malattia Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

16:37 - Apple si tinge di rosso per la Giornata mondiale contro l'Aids, in programma il 1 dicembre 2014. L'azienda scende in campo nella lotta alla malattia per aiutare Red, l'associazione fondata da Bono nel 2006 per coinvolgere la società e il mondo degli affari nella battaglia contro l'Hiv, a raggiungere il suo ambizioso obiettivo: una generazione libera dall'Aids. Per le prossime due settimane, il rosso sarà il colore delle applicazioni più famose. Una speciale sezione dell’App Store, chiamata Apps for (Red), offrirà 25 app con nuovi contenuti, il cui intero ricavato sarà devoluto direttamente al Fondo globale per la lotta all’Aids. I clienti potranno contribuire anche comprando i prodotti in vendita negli Apple store: per ogni prodotto venduto nelle giornate del 28 novembre e del 1 dicembre, parte dei proventi confluiranno in un finanziamento al Fondo globale contro l'Aids.