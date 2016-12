Antitrust, avviate due istruttorie sulla cessione dei dati da WhatsApp a Facebook

Doppia indagine dell' Antitrust su WhatsApp per presunte violazioni del Codice del consumo. Le due istruttorie, afferma l'Authority, sono legate alla cessione di dati personali a Facebook (società che possiede WhatsApp) e a clausole vessatorie nei confronti degli utenti. A settembre si era mosso anche il Garante per la privacy sempre per la nuova politica di condivisione dati con Facebook.

Il primo procedimento verificherà l'ipotesi che la società americana "abbia di fatto costretto gli utenti di WhatsApp Messenger ad accettare integralmente i nuovi termini contrattuali, in particolare la condivisione dei propri dati personali con Facebook, facendo credere, con un messaggio visibile all'apertura ell'applicazione, che sarebbe stato, altrimenti, impossibile proseguire nell'uso dell'applicazione medesima".



Per l'Antitrust, inoltre, l'effetto di "condizionamento" sarebbe stato rafforzato dalla spuntatura già presente sull'opzione "Facebook" in una schermata di secondo livello alla quale l'utente accedeva dal messaggio principale attraverso un link.



Il secondo provvedimento, invece, intende verificare "la vessatorietà" di alcune clausole inserite nei termini di utilizzo di WhatsApp Messenger riguardanti, in particolare, la facoltà di modifiche unilaterali del contratto da parte della società, il diritto di recesso stabilito unicamente per il professionista, le esclusioni e le limitazioni di responsabilità a suo favore, le interruzioni ingiustificate del servizio, la scelta del Foro competente sulle controversie che, a oggi, è stabilito esclusivamente presso Tribunali americani.