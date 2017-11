Android compie dieci anni: auguri al protagonista della rivoluzione mobile

Android, il Sistema operativo per smartphone e tablet di Google, veniva presentato ufficialmente il 5 novembre 2007 per poi arrivare sul primo telefonino un anno dopo insieme al lancio dell'Android Market, poi diventato Google Play Store, rivale dell'App Store di Apple. Il suo esordio portò una ventata di novità: un sistema aperto, concepito per poter funzionare su telefoni di più produttori e soprattutto per battere l'egemonia di Symbian, allora il software piu' diffuso.

Oggi Android può essere considerato uno dei principali successi del colosso di Mountain View, che ne acquistò la start up nel 2005 per 50 milioni di dollari. Il software del robot verde è il sistema operativo mobile più diffuso al mondo e a tenergli testa è soltanto iOS di Apple. Tra le ragioni del successo, la spinta innovativa e l'attenzione ai mercati in crescita: l’Asia soprattutto. L'ultima versione rilasciata è Android 8 Oreo, al debutto sui Pixel 2 di Google e sui Mate 10 di Huawei, che schiaccia l'acceleratore su intelligenza artificiale e realtà aumentata. E per conquistare il prossimo miliardo di utenti Android non ha smesso di trasformasi, snellendosi con la versione Go che va incontro alle richieste dei mercati emergenti, sempre più affamati di internet ma con connessioni scarse, lente e dove gli smartphone in uso non sono sempre potenti.