Un Pikachu gigante in fibra di vetro e bronzo è comparso nel cuore della notte all'interno del Coliseum Square Park, a New Orleans, Stati Uniti. La scultura, posizionata in una fontana fuori uso e ribattezzata "Pokemonument" dall'anonimo artista che l'ha realizzata, è un omaggio alla moda del momento, Pokémon Go, e nel giro di poche ore ha acquisito gran notorietà grazie al tam tam via Twitter.