Ambiente, il Wwf lancia le emoticon green per salvare gli animali

21:31 - Cinguettii green sono quelli che invita a mandare via Twitter il Wwf per la sua nuova campagna social in difesa delle specie animali in via di estinzione. Con l'hashtag #endangeredemoji si possono inviare tweet accompagnati da emoticon a pagamento con l'elefante asiatico, la tigre di Sumatra o il delfino di Maui, del quale esistono 55 esemplari al mondo. Diciassette in tutto le faccine green da scaricare al costo di 10 centesimi di euro l'una.

E all'elefante asiatico, alla tigre di Sumatra e al delfino di Maui si uniscono il panda gigante, il tonno rosso e la tartaruga verde, tutte specie in via di estinzione a causa dei cambiamenti climatici, dell'inquinamento, della deforestazione e dei bracconieri. Con la nuova campagna del Wwf si potrà contribuire alla loro salvaguardia inserendo le simpatiche emojis nei messaggi.



Sostenere l'idea di proteggere gli animali a rischio è facile. Dopo aver ritwittato il post del Wwf dalla pagina Twitter uffciale dell'associazione, arriverà la conferma dell’attivazione. Successivamente, ogni volta che si useranno le emoticon sarà conteggiata la cifra da destinare all'iniziativa. Alla fine del mese, ogni utente di Twitter riceverà il conto e potrà decidere se devolvere l'intero importo o una parte di esso; è possibile disattivare il servizio in qualunque momento.