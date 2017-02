Amazon come Skype ed Hangouts: nuovo servizio di video conferenze

La novità ha l’obiettivo di proporre un'alternativa ai servizi offerti da altre società come Skype, Microsoft o Google con i suoi "Hangouts", ma anche piattaforme più avanzate come quelle offerte da Cisco.

Gli utenti aziendali, sottoscrivendo un abbonamento Pro, potranno usufruire di numerosi vantaggi in seno all'intera piattaforma.



Grazie al pagamento di 15$ al mese sarà possibile realizzare videoconferenze fino ad un massimo di ben 100 partecipanti con la possibilità di programmare o registrare la conferenza sia audio che video. Amazon Chime è comunque disponibile gratuitamente nella versione Basic, in cui sarà possibile utilizzare la chat e le video conferenze al massimo tra due utenti. La versione intermedia Plus, al costo di 2.50$ permette di condividere lo schermo o accedere ad una rubrica aziendale.



Certo la limitazione a soli due utenti del piano base potrebbe rendere decisamente meno appetibile Amazon Chime, che però garantisce come gli altri servizi una crittografia di sicurezza a 256-bit, oltretutto la piattaforma vanta anche la tecnologia a banda larga e, da non sottovalutare, la cancellazione del rumore per l'audio.