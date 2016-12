Altro che San Lorenzo, stanotte la pioggia di stelle più intensa del 2014

12:32 - Notti più lunghe ma più luminose. Arrivano le Geminidi, le meteore di dicembre, e portano quella che si preannuncia come la pioggia di stelle più abbondante del 2014. Circa cento stelle cadenti saranno visibili ogni ora nella notte tra sabato e domenica. Non serviranno né binocoli né telescopi, sarà possibile godersi lo spettacolo a occhio nudo puntando lo sguardo a est verso la costellazione dei Gemelli.

Il nome Geminidi deriva proprio dalla costellazione dei Gemelli, che sorgerà a est la sera del 13 dicembre per poi alzarsi nel cielo durante la notte, da cui sembrano provenire le meteore. Le Geminidi sono meteore abbastanza insolite, perché non sono generate dalle polveri di una cometa, bensì dall'asteroide Phaeton 3200, che arriva molto vicino al Sole.



"Il conseguente notevole riscaldamento può suscitare il rilascio di queste particelle polverose che incrociano il cammino della Terra", spiega l'astrofisico Gianluca Masi, responsabile del Virtual Telescope e curatore scientifico del Planetario di Roma.



La Luna, come già accaduto con lo spettacolo delle Perseidi ad agosto, potrebbe "rovinare" lo show di questa notte. "La Luna - spiega l'esperto - interferirà parzialmente perché sorgerà nella seconda parte della notte, quella più favorevole alla visione delle famose scie". Ma la pioggia di stelle sarà comunque osservabile, perché, rassicura l'esperto, "le Geminidi sono spesso luminose e relativamente lente, dunque dovrebbero mostrarsi in discreto numero".