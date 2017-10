Allarme iPhone 8 Plus: la batteria si gonfia e causa il distacco del display

Problemi in vista per l’iPhone 8 Plus. Le batterie di circa una mezza dozzina di smartphone si sono gonfiate e hanno causato il distacco del display. È successo in più parti del mondo: Hong Kong, Giappone, Taiwan, Canada e Grecia. "Siamo a conoscenza del problema e stiamo indagando sulle possibili cause", ha dichiarato la Apple a MacRumors.