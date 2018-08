Addio al sogno delle aspiranti Ferragni: Adidas cerca influencer con 200 follower? E' una bufala

Bastano duecento followers su Instagram per diventare uno dei 100 influencer di Adidas. Diversi i profili Instagram che portano lo stesso messaggio e che riprendono il logo dello storico marchio sportivo. Un gioco da ragazzi diventare testimonial e ricevere capi e coupon: basta ripostare il messaggio e taggarsi. Tutto troppo facile per non destare sospetti. E a svelare per primi che in realtà si tratta di una truffa sono i cacciatori di fakenews del sito Bufale.net. Contattato il servizio assistenza dell'azienda, l'operazione viene smentita e segnalata alle autorità competenti.