Account Yahoo! violati: ecco come tutelarsi

Dopo la conferma dell'azienda è arrivata anche l'ufficialità del furto dei dati che ha coinvolto 500 milioni di utenti Yahoo! .Il cyberattacco è avvenuto nel 2014 , ma ancora non sono stati individuati i responsabili. Quel che è certo è che le informazioni rubate includono nomi, indirizzi email, numeri di telefono, date di nascita e password. Come comportarsi, dunque, in caso si abbia un account Yahoo? Ecco alcuni consigli utili.

1. Cambiare passwordCome Yahoo! stesso suggerisce ai propri utenti, la prima precauzione da prendere è cambiare password, nonché domande e risposte di sicurezza. Se password e domande sono le stesse utilizzate anche per accedere ad altri account, come spesso succede agli utenti, è assolutamente necessario cambiarle ovunque. Ad ogni modo, i consigli sono: non riutilizzare mai più gli stessi dati dell'account Yahoo! e scegliere sempre password che contengano alcuni simboli e numeri. E' consigliabile, inoltre, la verifica in due passaggi: il sistema chiede un codice - oltre alla password - inviato ad esempio come sms sul telefono, in modo tale da avere un double check.