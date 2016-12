24 novembre 2016 14:35 A Udine apre il 3D World Arena, il primo Parco tematico al mondo dedicato alla realtà immersiva Lʼesperto di robotica industriale Massimiliano Soresini, insieme allʼintraprendenza di alcuni illuminati imprenditori, ha creato una vera e propria fusione tra vita reale e ambiente virtuale

A Feletto Umberto, frazione di Tavagnacco (Udine), apre 3D World Arena, il primo parco tematico al mondo dedicato alla Hyper Reality, la Realtà Virtuale Immersiva. Dietro a questa innovativa opera c'è una giovane start-up tutta italiana, la SNR S.r.l., nata dall'idea di Massimiliano Soresini - vulcanico programmatore informatico ed esperto di robotica industriale - e composta da illuminati imprenditori.

Alla 3D World Arena l'immaginazione entra perfettamente nel quotidiano: l'ambiente generato dal computer, infatti, si fonde con quello fisico. il Parco è un vero e proprio portale d'accesso verso nuovi mondi in cui si può sperimentare in prima persona un livello di realtà immersiva mai vista prima. Grazie a speciali dispositivi, infatti, è possibile esplorare mondi virtuali camminando, correndo e saltando proprio come nella realtà.

Le immagini di 3D World Arena, il nuovo Parco tematico sulla "Hyper Reality" 1 di 23 Ufficio stampa Ufficio stampa Le immagini di 3D World Arena, il nuovo Parco tematico sulla "Hyper Reality" Dietro a questa innovativa opera, che apre a Udine il 26 novembre 2016, c'è una giovane start-up tutta italiana, la SNR S.r.l., nata dall'idea di Massimiliano Soresini - esperto di robotica industriale - e composta da illuminati imprenditori. Fino al 26 novembre - giorno di apertura ufficiale del Parco tematico - si può prenotare una visita in anteprima. Agli attesissimi 3DWA Open Days, infatti, il pubblico potrà vivere una straordinaria esperienza immersiva tra "visori che riproducono viaggi sulle montagne russe, voli su un deltaplano, corse automobilistiche, tragitti in canoa sul Colorado River nel Grand Canyon" e "postazioni di 3x3 metri in cui, armati di katane, pistole o archi con frecce laser, si dà battaglia ai robot". Ma questo è solo un antipasto, come conferma Soresini.



In 3DWA, ci saranno anche "postazioni di esplorazione e combattimento che sfruttano vere piattaforme mobili. Qui il giocatore, grazie a una speciale imbragatura, può camminare, correre e saltare pur rimanendo nello stesso punto. Inoltre, se mi avvicino a una finestra virtuale e la apro, sento lo spiffero d’aria fredda o calda che entra". Le attrazioni del Parco sono dedicate a tutte le fasce d'età (si va da 14 ai 90 anni) e hanno un valore importante dal punto di vista fisico e psicologico.

Il progetto della start-up italiana va oltre il semplice intrattenimento: "Questa tecnologia - spiega Soresini - è rivolta anche e soprattutto alle aziende che hanno bisogno di progettare edifici, processi produttivi, sistemi di manutenzione e molto altro ancora". La realtà virtuale immersiva, infatti, permette di realizzare un impianto e vedere come funziona ancor prima che sia costruito. "Al momento" - conclude il fondatore - "non ci sono altre strutture capaci di offrire un'esperienza simile. È come viaggiare nello spazio e nel tempo senza farlo realmente, dando però alla mente tutti gli stimoli per ricordare questi momenti come se fossero accaduti davvero. È come essere in un film, dove i protagonisti siamo noi".