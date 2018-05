A Bari e Matera in scena la realtà virtuale: ecco le prime applicazioni sul campo

Il progetto, promosso dal ministero dello Sviluppo Economico rappresenta la prima declinazione concreta del 5G nel nostro Paese. Per ora la dimostrazione ha riguardato il sito archeologico di Matera e la manutenzione di un motore a Bari, ma l'obiettivo è quello di trasformare questi territori in un vero e proprio laboratorio digitale.



A Matera è stato mostrato il primo scenario d’uso reale end to end, sviluppato dal Consorzio Bari - Matera 5G. In particolare, la soluzione di Virtual Reality presentata da Giorgio Castelli, Responsabile Services Innovation TIM, consente di visitare da remoto alcuni dei luoghi di principale interesse turistico di Matera. Il visitatore, indossando un visore, è libero di muoversi nelle aree previste, avvicinarsi alle pareti, toccare gli oggetti vivendo un’esperienza del tutto innovativa e immersiva, potendo incontrare nel nuovo mondo virtuale anche altri visitatori e interagire con loro oltre che seguire le indicazioni date da una vera e propria guida di Matera.



A Bari, invece, è stata presentata da Michele Gramegna, Responsabile Attività Industriali Isotta Fraschini Motori, la soluzione di Realtà Aumentata per la manutenzione dei motori delle navi sviluppata sempre dal Consorzio. Grazie all’utilizzo di uno Smart Helmet e alle performance di alto livello della rete è possibile fornire assistenza remota agli operai impegnati nelle attività di montaggio e smontaggio del motore di una nave.



“Speriamo presto di poter visionare altre applicazioni del 5G. Magari a parti inverse, sul turismo per Bari e sullo sviluppo industriale per Matera, perché indipendentemente dalle singole peculiarità delle rispettive città, crediamo che il 5G sia una straordinaria opportunità che il Governo ha dato al nostro territorio. Anche perché, tenendo insieme sviluppo industriale e turismo, potremo creare una rete uniforme e solida, in grado di far crescere l’intero Mezzogiorno”, commenta il sindaco di Bari Antonio Decaro



“Il dato rilevante – afferma il Sindaco di Matera Raffaello de Ruggieri - è la scelta del 5G che si lega a Matera. Matera come una cavia intelligente che potrà esprimere i risultati di una ricerca. Una città che non può vivere solo di turismo ma piuttosto del rafforzamento delle filiere primarie e secondarie, se vorrà risolvere il problema della disoccupazione".



Mentre i responsabili di Tim, Fastweb e Huawei concordano sul fatto che la nuova rete 5G di Bari e Matera rappresenta una delle prime installazioni in Europa e nel mondo e permette di offrire prestazioni innovative che aprono a nuovi scenari applicativi.