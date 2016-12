A.A.A., cercasi traduttore specializzato in emoji

Una società specializzata in traduzioni, con sede a Londra, ha pubblicato un annuncio per un posto di consulente "traduttore/specialista di emoji", i famosi simboli utilizzati sugli smartphone, diventati a tuti gli effetti un nuovo linguaggio usato nel quotidiano. L'incaricato avrà il compito di tradurre i testi in emoji per i clienti della società e di realizzare delle ricerche per presentare dei rapporti mensili sugli usi, le tendenze e le diverse interpretazioni di questi simboli.