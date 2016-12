Zuckerberg presenta "Paper", l'aggregatore di news di Facebook

12:13 - Si chiama "Paper" e per Mark Zuckerberg è il passo definitivo per far diventare Facebook il "miglior giornale personalizzato al mondo". Paper è sostanzialmente un aggregatore di notizie online che, secondo informazioni da blog d'oltreoceano, dovrebbe già comparire sul social network blu entro fine mese e proporrà notizie "su misura" estrapolate dai siti di informazione che preferiamo e dagli "status" dei propri amici sul social network.

Nonostante sia ancora in arrivo, il nuovo "Reader" marchiato FB già minaccia applicazioni simili già affermate sul web come Flipboard o Pulse e grandi colossi come Google o Yahoo!, già affermati nel campo dell'informazione con rispettivamente Google news e News Digest, un portale che non aggrega le notizie secondo i nostri gusti ma tramite una selezione da parte di una redazione specializzata, al solo scopo di rimettere la corretta informazione al centro dello scambio di news online.

Il blog che ha rilasciato la notizia è Re/code, successore di AllThingsD del Wall Street Journal, il quale aveva già profetizzato in passato, l'anno scorso per esattezza dopo la chiusura di Google Reader, l'arrivo su Facebook un servizio di raccolta di notizie filtrate e personalizzate, proprio per recuperare gli orfani dell'ex aggregatore del famoso motore di ricerca.