Yahoo! scommette su video:verso programmi tv per il web

11:42 - Yahoo! alza il tiro: la società guidata da Marissa Mayer sta valutando l'acquisto di programmi video destinati di solito alle tv via cavo o a servizi di streaming come Netflix. Secondo indiscrezioni, Yahoo! starebbe per ordinare quattro serie per il web da circa dieci episodi della durata di mezz'ora, ognuno dei quali potrà contare su budget fra i 700mila e il milione di dollari.

Lo riporta il Wall Street Journal citando alcune fonti, secondo le quali i piani allo studio saranno guidati da persone con molta esperienza televisiva. Mayer spera di poter presentare l'ambizioso progetto all'evento "NewFront" in programma il 28 aprile, ma non è chiaro se ce la farà.



L'iniziativa rientra nel tentativo di Mayer di convincere i pubblicitari che Yahoo! è in grado di offrire programmi video di qualità. Mayer negli ultimi mesi avrebbe esaminato più di 100 serie per valutare quali fra queste sono pronte per il lancio e non richiedono quindi molto sviluppo.