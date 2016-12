4 settembre 2014 Whatsapp verso la terza spunta: non potrai più dire "non ho letto il messaggio" La celebre app di messaggistica comprata da Facebook e usata da 600 milioni di utenti si rinnova. Ma sulla Rete molti urlano alla "bufala" Tweet google 0 Invia ad un amico

09:29 - Forse a breve sarà possibile sapere con certezza se un messaggio inviato tramite la famosa app Whatsapp è stato davvero letto dal destinatario. Moltissimi utenti erano convinti che le due spunte verdi poste al fianco del testo indicassero la sua effettiva lettura. In realtà non è affatto così. Per questo l’app di messaggistica avrebbe deciso di porre rimedio a questa mancanza aggiungendo un terzo flag.



L'arrivo delle tre flag non è ancora ufficiale, anzi, alcuni lo hanno considerato una bufala e la rete si sta dividendo tra sostenitori della modifica e suoi detrattori. In mancanza di una smentita ufficiale da parte dell'azienda e stando a quanto raccontato da diversi media internazionali, oltre alla terza “stanghetta”, WhatsApp povrebbe introdurre anche le chiamate vocali, in stile Viber o Skype.



Ma come funziona l'attuale sistema di notifiche? Al momento la prima spunta indica che il messaggio è stato inviato mentre il secondo flag segnala al mittente che il destinatario è connesso alla Rete. Offre la certezza che il contenuto è stato spedito ma non che il contatto lo ha visualizzato. La terza e ultima stanghetta dovrebbe allora dire che il messaggio è stato letto. Una funzione che offre già il Messenger di Facebook.

Il programmino usato nel mondo da quasi 600 milioni di persone è stato di recente acquisito da Facebook e l'Antitrust dell’Unione Europea dovrebbe autorizzare a breve l'operazione.