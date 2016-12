22 febbraio 2014 WhatsApp in tilt in tutto il mondo: "Attacco hacker, ora il sistema funziona" Forse una vendetta nei confronti di Mark Zuckenberg che ha annunciato l'acquisto della app di messaggistica. Il servizio ripristinato dopo oltre tre ore Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

23:52 - "Spiacenti abbiamo problemi di server, speriamo di recuperare presto": così WhatsApp sul suo profilo Twitter si giustifica del disservizio che ha colpito la chat bloccando milioni di utenti. Il sospetto è che ci sia in atto un attacco hacker, mirato nei confronti di Mark Zuckerberg, proprietario di Facebook che proprio due giorni fa ha annunciato l'acquisto di WhatsApp. Il down è durato oltre tre ore.

L'app è stata acquistata da Facebook alla cifra stratosferica di 19 miliardi di dollari. In rete migliaia le proteste e i messaggi degli utenti: l'app parte ma il servizio non si connette e non riesce a mandare messaggi. E l'hashtag #watsappdown è arrivato subito ai primi posti delle tendenze Twitter per la grande mole di proteste. E proprio attraverso "l'avversario" Twitter è arrivata la resa da parte di WhatsApp.





sorry we currently experiencing server issues. we hope to be back up and recovered shortly.

— WhatsApp Status (@wa_status) 22 Febbraio 2014

Non è la prima volta che accade che Whatsapp vada giù, ma l'attacco al server e non un disservizio momentaneo fa presupporre qualcosa di più importante. WhatsApp ha 450 milioni di utenti attivi al mese ed è la chat più popolare al mondo, con un ritmo di crescita di un milione di nuovi iscritti ogni 24 ore. E c'è anche chi ne approfitta come una nota marca di preservativi che invita gli utenti ad approfittare di questo blackout nella messaggistica per prendere il proprio partner e fare l'amore. Naturalmente protetti.



Whatsapp is down. Get something up. Keep calm and make love. Durex has you covered.

— Durex Kenya (@DurexKE) 22 Febbraio 2014

E dopo tre ore il ripristino, cone le scuse, del servizio.



WhatsApp service has been restored. We are so sorry for the downtime...

— WhatsApp Status (@wa_status) 22 Febbraio 2014