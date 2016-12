Web, gli hacker attaccano Yahoo!

12:32 - Assodato che il modo più veloce e comodo per scambiarsi dati, messaggi e altro siano le mail bisogna stare molto attenti agli attacchi degli hacker. Pochissimi riescono a fermarli, anzi quasi nessuno. Nell'ultimo mese oltre ai soliti nomi sono stati violati account Apple, Facebook,Twitter e molti altri. Ultimo, ma non per importanza, è uno dei gestori più diffusi al mondo insieme a Gmail e Hotmail, cioè Yahoo! Lo ammette la stessa società tramite comunicazione su Tumblr non specificando però quanti account sono stati compromessi.

Nel comunicato si invita gli utenti a modificare le proprie credenziali in modo da stare tranquilli. Ancora non è chiara la via usata dagli hacker per rubare le password. Molto probabilmente, i pirati informatici si sono affidati a un terzo database. Più l'uso della tecnologia diventa essenziale nella vita quotidiana delle persone, più il rischio di violazione della privacy è alto. C'è chi si diverte solamente a far paura alle grandi aziende e chi invece usa i dati rubati per altri fini. Nessun protocollo di sicurezza, infatti, sembra abbastanza avanzato da poter fermare questo fenomeno.