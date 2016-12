20 maggio 2014 Usa, i personaggi Nintendo testimonial delle nozze gay (ma solo per scherzo) La trovata di un conduttore tv che ha deciso così di celebrare i 10 anni delle unioni omosessuali negli States e di polemizzare con la casa di consolle che non vuole includere i gay nelle sue storie Tweet google 0 Invia ad un amico

11:55 - Dieci anni fa gli Stati Uniti legalizzavano i matrimoni gay. Per celebrare la ricorrenza, la trasmissione del canale HBO "Last Week Tonight" ha scelto la chiave dell'ironia.



Ricordando le polemiche scoppiate pochi giorni fa a proposito della Nintendo che non ha incluso nel videogame "Tomodachi Life" la possibilità di far sposare personaggi dello stesso sesso, il conduttore John Oliver ha lanciato un irridente video nel quale i famosi personaggi di "Super Mario Bros." e di "Legend of Zelda" intrattengono tra loro relazioni omosessuali.



Così l'idraulico più famoso delle consolle bacia Link, la principessa Peach abbraccia la principezza Zelda, il draghetto Yoshi sposa il fungo Toad e il cattivissimo Bowser piange il suo amato Donkey Kong alla fine del suo funerale.