Un ragazzo orfano rivive suo padre attraverso un videogame

17:30 - Subire la scomparsa di un genitore quando si è ancora bambini è un dolore inimmaginabile, una ferita per la quale si soffrirà per sempre. Sono pochi i ricordi collezionati in compagnia del proprio caro e proprio per questo vanno custoditi come il più prezioso dei gioielli. Di tanto in tanto, però, è giusto tirarli fuori dal cassetto.

E' quello che ha fatto un adolescente, di cui si ignora la vera identità, che ha approfittato della sezione commenti di un video su Youtube per raccontare la propria storia commovente:





"Quando avevo quattro anni mio padre ha comprato la prima Xbox. Ricordate, quella vecchia e goffa del 2001?. Ci siamo divertiti un sacco a giocarci, finché non è morto, quando avevo solo sei anni. Non sono più riuscito a toccare quella console negli ultimi dieci anni, però un giorno mi sono accorto di una cosa: noi giocavamo spesso a Rally Sports Challenge, un gioco niente male per l'epoca, e quando ho avuto il coraggio di riaccendere la console ci ho trovato un FANTASMA, letteralmente. Quando giri su un tracciato, il giro più veloce viene registrato e salvato in memoria, e ho scoperto che il fantasma registrato da mio padre ancora oggi gira su pista. Allora ho giocato, e giocato, fino a quando non sono riuscito ad arrivare a un passo dal batterlo. Un giorno finalmente l’ho superato e… mi sono fermato giusto prima del traguardo, per essere sicuro che non venisse cancellato" (da www.Vg247.it).



Subito dopo al suo si sono aggiunti i commenti di altri utenti che commossi si congratulavano con lui per le bellissime parole e la grande emozione condivisa. La sua storia sta facendo il giro del web provocando qualche lacrima tra i lettori che sono alla ricerca del nome del ragazzo.