Ue, taglio dei costi di roaming: prezzi dimezzati per chiamate, sms e dati

11:50 - Con la diffusione di telefoni cellulari prima, e quella di smatphone e tablet poi, ai costi ordinari di un viaggio, è necessario aggiungere una bolletta, spesso salata, per chiamare, inviare sms e navigare su internet. Ad aiutare il portafogli dei turisti ci ha pensato l'Unione Europea che ha imposto delle nuove tariffe che prevedono una riduzione del 55,5% dei prezzi per navigare su internet in un altro paese europeo, passando dai 45 centesimi attuali per megabyte a 20.

Per le chiamate e gli sms la riduzione è di oltre il 20%: per effettuare una telefonata il costo massimo sarà di 19 centesimi al minuto Iva esclusa contro i 24 attuali (-21%), per riceverla 5 cent/min contro 7 (-28,5%) e per inviare un sms 6 cent contro 8 (-25%). Ma le buone notizie per i viaggiatori potrebbero non finire qui. Infatti, la Commissione Europea ha proposto l’abolizione completa delle tariffe di roaming dal 2016 ma si potrebbe intervenire già da dicembre del 2015. A tal riguardo la commissaria Ue all’agenda digitale, Neelie Kroes, ha dichiarato: “Sono fiduciosa che entro Natale 2015 i costi del roaming saranno aboliti per sempre“