Twitter compie otto anni e per festeggiare fa un regalo speciale ai suoi utenti ...

08:25 - Twitter nasce nel 2006 come una successione di semplici messaggi di 140 caratteri. Otto anni dopo i suoi utenti lo hanno trasformato in un luogo in cui è possibile fare scoperte, mettersi in contatto, esprimere se stessi. Per questo, in occasione del suo 8° compleanno, Twitter ringrazia la sua community con un nuovo strumento discover.twitter.com/first-tweet che consente di risalire al primo Tweet di qualsiasi account. Tutti possono festeggiare con il proprio #FirstTweet. Si può tornare indietro nel tempo e ritrovare il primissimo Tweet oppure risalire a quello di chiunque altro. Basta digitare il proprio @username, o quello del migliore amico, di un comico, un cantante, una star, un presidente...E il gioco è fatto.