7 maggio 2014 TomTom compie 10 anni: percorsi 280 miliardi di km dal 2004 a oggi Il navigatore satellitare più famoso ha salvato 13 milioni di matrimoni, permettendo di evitare inutili litigi in merito alla strada da percorrere Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

14:11 - Nel 2004 TomTom lanciava il primo navigatore satellitare, il TomTom GO, rivoluzionando il modo di vivere il viaggio in macchina. Il dispositivo è diventato in brevissimo tempo un compagno di viaggio per milioni di automobilisti.

I modelli sono diventati sempre più sofisticati, ma nel frattempo hanno accompagnato 35 milioni di turisti verso la propria meta di vacanza, 20,4 milioni di invitati a una cerimonia di nozze ad arrivare in tempo sul luogo della celebrazione, 16,7 milioni di aspiranti lavoratori a un colloquio di lavoro e 2,9 milioni di persone a raggiungere il luogo del primo appuntamento, e salvato 13 milioni di matrimoni, permettendo di evitare inutili battibecchi e litigi in merito alla scelta della strada da percorrere.



Le voci di TomTom hanno guidato milioni di persone verso la propria destinazioni, rendendo "Jane" e "Tim" parte integrante della famiglia. Ma anche alcuni dei più noti personaggi del cinema e del mondo dell’entertainment hanno prestato la loro voce per diventare speaker d’eccezione dei modelli GO. I più amati? Darth Vader e Homer Simpson.