Tgcom24 prima testata Total digital

16:04 - Dopo il milione di fan su Facebook raggiunti ecco una altra soddisfazione per noi: i dati Audiweb certificano che Tgcom24 è la prima testata italiana tra quelle Total digital, cioè nate direttamente sul web senza una storia precedente su un altro media (il canale all news del DTT nasce infatti 10 anni dopo il sito). I dati si riferiscono a maggio 2014 e riguardano la somma di web, smartphone e tablet. Nei grafici sottostanti pubblicati da Futuro Quotidiano si nota come il nostro sito sia nettamente primo in questa graduatoria dei nativi digitali italiani.

Tra i dati interessanti, la notevole importanza che assumono per le news gli smartphone e i tablet: il 40% dei nostri utenti legge le notizie da device mobili ( clicca qui per scaricare la versione per il tuo dispositivo). Tgcom24 è infatti anche la prima testata per utenti unici da mobile e seconda per pagine viste.

Risultati che ci vedono protagonisti grazie alle scelte dei lettori che non finiremo mai di ringraziare.