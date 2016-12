Tgcom24 da record, sfondato a marzo il muro del miliardo di pagine viste

15:03 - Marzo con record per il sistema Tgcom24: i lettori hanno consultato oltre un miliardo di pagine tra web e mobile. In particolare le pagine scaricate sono state 1.069.657.276, un numero mai raggiunto nei tredici anni di vita del sito. Un'impennata del 51 per cento rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. In particolare sono stati 840 milioni le pagine viste da pc e 229 milioni quelle fruite da smartphone e tablet, con un'impennata del 70 per cento rispetto al marzo del 2013. Sempre su piattaforma mobile record di lettori che sono oltre 6 milioni e 725mila, con un +115 per cento rispetto al 2013. Oltre 23 milioni e mezzo, invece, i lettori da pc.

Le sezioni più viste sono state cronaca e televisione. Ottimo esordio della nuova sezione Donne, che in una settimana ha totalizzato oltre un milione di accessi, di fatto triplicando quelli di "Per Lei" vecchio canale del sito dedicato alle donne.