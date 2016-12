Telegram, la concorrenza di What'sApp scala le classifiche

12:53 - Telegram Messenger è stato lanciato ad agosto scorso per iPhone e a ottobre per Android da due russi, i fratelli Nikolai e Pavel Durov. Lo scorso ottobre la nuova App vantava appena 100mila utenti quotidiani. Pochi mesi dopo, le cose sono cambiate: secondo un tweet dei due produttori “quattro milioni di utenti si sono aggiunti nelle ultime 18 ore, facciamo il possibile ma il servizio potrebbe diventare instabile per l’alto traffico”.



Tutto è iniziato settimana scorsa quando What'sApp è stato acquistato dal colosso di Palo Alto e per reazione qualcuno ha cercato qualcosa di diverso da Zuckerberg in Rete. Ad aumentare il numero dei download di Telegram sicuramente anche il black-out di sabato sera di cinque ore del servizio di messaggistica più conosciuto al mondo.



Telegram è facile da usare come what'sApp,si inserisce il numero di telefono,si conferma con il codice che riceviamo tramite SMS ed è subito pronto all'utilizzo. Presenta una grafica lineare, senza pubblicità e a differenza di What'sApp è un'App completamente gratuita. I creatori sottolineano la grande sicurezza e tutela della privacy. Telegram si contraddistingue anche per l'organizzazione "cloud based" dei contenuti, cioè la possibilità di accedervi da qualsiasi dispositivo, anche da Pc. Altra caratteristica che lo rende unico è l'opzione per "nascondere" i messaggi, non lasciando tracce sui server. Le conversazioni si autodistruggono dopo un certo periodo di tempo poiché hanno uno speciale codice criptato.

Attualmente la nuova App è al numero 17 nella classifica generale di Android in Italia, e sull’app store per iPhone è prima davanti a What’sapp nella categoria social network. Nel giro di qualche giorno è diventata molto popolare in Europa ed è difficile dire se Telegram possa diventare davvero una vera minaccia per What'sApp.



Sicuramente la mossa di Zuckerberg non è piaciuta alla maggior parte degli utenti e questo forse sarà un fattore determinante per l'ascesa di questo innovativo e rapido servizio di messaggistica.