25 maggio 2014 Su Fb il pulsante "sono un elettore"

E Google si "trasforma" in un'urna Mentre sul social network arriva una novità per far condividere agli utenti la passione per la politica, sul popolare motore di ricerca sbuca il doodle pro Europee per sollecitare ad andare a votare

08:53 - Aggiornamenti su aggiornamenti, tutte le novità dei social network seguono le tendenze giovanili ma anche la politica. Così Facebook ha deciso di lanciare nei Paesi dell'Unione Europea il pulsante "Sono un elettore". Una sorta di condivisione che avvisa gli altri utenti la propria decisione di esercitare il diritto di voto durante le elezioni Europee. Cliccando sul pulsante, i contatti potranno vedere lo status di elettore, senza dettagli del partito per cui si è votato. In Italia questa novità è stata introdotta oggi, giorno di apertura dei seggi. E intanto Google accompagna con un doodle questo appuntamento per 500 milioni di cittadini.

NOVITA' SOLO IN EUROPA - Il pulsante era già stato testato negli Usa, in occasione delle ultime tre elezioni, e in India. Proprio in India l'iniziativa di Facebook è stata apprezzata tantissimo, più di 4 milioni di elettori hanno condiviso con il web la loro presenza alle urne. Di volta in volta comparirà in tutti i Paesi del mondo chiamati a votare: Colombia, Corea del Sud, Indonesia, Svezia, Scozia, Nuova Zelanda e Brasile, per un totale nel 2014 che corrisponde al 42% della popolazione.

IL DOODLE DI GOOGLE - I colori della bandiera europea e la seconda 'g', in primo piano, trasformata in un'urna con tanto di scheda votata: nel giorno delle consultazioni per rinnovare il Parlamento europeo, Google accompagna con un doodle questo appuntamento per 500 milioni di cittadini. Apparso già dal 22 maggio nella homepage dei Paesi chiamati al voto, oggi tocca all'Italia e agli altri 20 Stati che esprimeranno in questa domenica le loro preferenze.



LA SPIEGAZIONE - Elizabeth Linder, Government and Politics specialist Facebook EMEA, ha esposto le ragioni della scelta di questa nuova introduzione. "Sappiamo da studi e ricerche che quando le persone vedono su Facebook che i loro amici hanno votato, sono più propensi a votare e partecipare alla vita politica. Nell'Unione Europea, il pulsante 'Sono un Elettore' è una delle funzioni più richieste dagli attivisti politici europei in campagna elettorale".