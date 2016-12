Su Facebook aumentano i sessi:non più solo classici uomo e donna

08:33 - Maschio e femmina Dio li creò, ma Facebook è sempre un passo avanti. E così da qualche il social network dà ai propri utenti la possibilità di scegliere tra più dei due classici sessi, aggiungendo "transgender", "bigender" (bisessuale), e "gender questioning" (che sarebbe chi ancora sta esplorando la propria sessualità).

"Per la maggior parte dei nostri utenti non cambierà nulla - spiega un portavoce di Facebook - ma per tanti a cui importa identificarsi correttamente, rappresenta una notevole novità. Crediamo che in questo modo Facebook possa diventare sempre di più un luogo in cui le persone possano esprimere autenticamente la propria identità".