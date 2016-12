Smartphone scarico? Se hai un volo per gli States resti a terra

15:50 - Ad aumentare i già meticolosi controlli aeroportuali ci hanno pensato gli Stati Uniti con l'introduzione di una nuova norma che prevede anche il controllo dei dispositivi elettronici. Tale misura di sicurezza è stata emanata per via della paura del governo americano di possibili attacchi terroristici, da parte di gruppi estremisti islamici che avrebbero sperimentato nuovi tipi di esplosivi contenuti all'interno degli smartphone, non individuabili attraverso i metal detector.

Alcuni aeroporti hanno già cominciato ad attuare questo tipo di controlli, chiedendo ai passeggeri di accendere i propri apparecchi, tra i quali rientrano anche pc e tablet, per verificare il corretto funzionamento. In caso di batteria scarica i viaggiatori saranno costretti a perdere il volo o a vedersi confiscare il proprio bene. Oltre alle polemiche sorte per la maggiore rigidità, sta facendo discutere l'ulteriore rallentamento ai varchi che questa nuova regola comporterà. Per maggiori informazioni sulle restrizioni è possibile collegarsi al sito della TSA (Transportation Security Administration) americana. A chiunque avesse un volo per gli Usa non resta che dire di non dimenticare il caricabatterie a casa.