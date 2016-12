14 agosto 2014 Smartphone, Samsung svela Galaxy Alpha: sarà l'anti iPhone6, in arrivo a settembre Dopo mesi di indiscrezioni, Samsung toglie il velo al primo di una nuova famiglia di Galaxy con chassis in metallo. Tweet google 0 Invia ad un amico

12:36 - Arriva il nuovo Samsung Galaxy Alpha, con il "corpo" in metallo, schermo da 4,7 pollici, proprio come il più piccolo dei due nuovi iPhone 6 che Apple presenterà il 9 settembre, connettività Lte e lettore di impronte digitali. Lo smartphone, spesso 6,7 millimetri per 115 grammi di peso, punta sull'estetica. Arriverà sugli scaffali di 150 paesi a settembre, a un prezzo consigliato di 599 euro.

Samsung annuncia il prodotto come ''l'evoluzione del design Galaxy'', per uno smartphone che si concentra su ''estetica elegante e costruzione compatta''. Tra le altre caratteristiche del dispositivo che sara' proposto nei colori bianco, nero, blu, oro e argento, fotocamera da 12 megapixel, processore Exynos a otto core, 32 GB di memoria non espandibile tramite schede SD, connettività Wi-fi, Bluetooth e Nfc (Near field communication).



A settembre, insieme al debutto sul mercato dell'Alpha, è attesa la presentazione del Galaxy Note 4. Contestualmente, secondo indiscrezioni, Samsung potrebbe svelare Moonlight, il "caschetto" con cui l'azienda sudcoreana entrerà nel mondo della realtà aumentata.