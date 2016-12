Se il prezzo del volo scende, Yapta ti manda un sms per riprenotare

15:45 - Si acquista un volo sperando di aver colto l'offerta migliore, ma poco dopo il prezzo cala. A chi non è mai capitato? Per evitare di passare il tempo sulla pagina o di accedere al sito di prenotazione con diversi computer per non essere tracciati, ora basta usare Yapta. E' un semplice sito che permette di cambiare il biglietto acquistando la tariffa più vantaggiosa, grazie ad un alert sullo smartphone oppure via mail. Con Yapta si possono trovare voli aerei ma anche hotel, il tutto a portata di click e soprattutto di portafoglio.



Gratis e veloce - Naturalmente non è consigliabile riprenotare il volo troppe volte, per via delle tariffe aggiuntive fissate dalle compagnie aeree in caso di cambio del biglietto, però si può rivelare senza dubbio una strategia vincente per risparmiare. Compagnie aeree infuriate? Non sembra, visto che nessuna ha ancora fatto causa a Yapta. Qualcuno si chiederà quanto costa ricevere un alert direttamente sul proprio cellulare. Tutto gratis, risponde James Filsinger, amministratore delegato dell'azienda di Seattle, almeno per i privati. E il viaggio è servito.