Sdraio & ombrelloni: ecco come le app possono "salvare" le vacanze

15:17 - In tempi di crisi, le vacanze diventano un lusso che non tutti si possono permettere. E anche chi decide di spendere i propri risparmi in un viaggio entro i confini nazionali, vuole comunque avere tutto sotto controllo, dalla tabella di marcia alle spese di viaggio. In questo contesto, le aziende turistiche e gli operatori di settore oggi sono sempre più proiettati verso l’eccellenza del servizio ad un prezzo moderato, di modo da poter attrarre a sé più clienti possibile. E gli stabilimenti balneari non fanno eccezione, volgendo adesso il loro sguardo verso le nuove frontiere della tecnologia.

Fra i servizi made in Italy troviamo un’applicazione fresca di stampa chiamata Passbeach, un sistema molto semplice di prenotazione sdraio e ombrellone direttamente dal proprio smartphone o tablet. L’idea - nata da un giovane imprenditore barese e che s’inserisce perfettamente tra le start up innovative di ultima generazione - è quella di snellire le code nei lidi risolvendo così il problema dello stress da vacanza di cui sempre più spesso i turisti soffrono, specie quando i giorni di ferie non rispondono alle aspettative nate nel corso di un intero anno di lavoro.



Con Passbeach è possibile prenotare il proprio posto in spiaggia in più di duecento lidi italiani, un consenso importante da parte dei gestori visto che l’app è presente sugli store solo da pochi giorni. Ma il mondo delle applicazioni non si fa mancare nulla per l’estate, soprattutto per quelli più precisi che non riescono a lasciare nulla al caso.



Packaging Pro, ad esempio, è un’app che ci permette di fare le tradizionali “liste per il viaggio” ma in maniera più evoluta. Sincronizzandosi anche con iCloud (la 'nuvola di Apple), prevede liste personalizzate per i diversi membri della famiglia oltre alla possibilità d’esportare le singole liste via email. Oppure Dark Sky, l’app che fornisce le previsioni del tempo minuto per minuto, nella zona specifica in cui ci si trova e fino a un’ora prima.