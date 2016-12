Samsung lancia Galaxy S5 mini

17:01 - Il Galaxy si rinnova con il nuovo modello S5 mini, versione compatta del top di gamma. Prestazioni efficienti, design iconico e più compatto, queste le caratteristiche principali dello smartphone.

Galaxy S5 mini vanta un display HD Super AMOLED da 4,5 pollici che regala immagini vivide e profonde mentre le sue dimensioni contenute garantiscono una maggiore comodità e maneggevolezza anche con il palmo di una sola mano. Come il Galaxy S5 anche il Galaxy S5 mini ha una scocca pensata e realizzata per aiutare la presa e che dona al dispositivo un look moderno ed elegante senza dimenticare la praticità dell’impugnatura soft touch.



La tecnologia di Galaxy S5 mini è la stessa di Galaxy S5 e permette di avere a disposizione tutte le funzioni più evolute tra cui la modalità Risparmio Energetico Avanzato per ridurre al minimo il consumo energetico, il sensore di frequenza cardiaca per monitorare i propri battiti e il lettore di impronte digitali per e garantire il massimo della sicurezza.



Galaxy S5 mini è inoltre resistente ad acqua e polvere. Ideale per chi ama fare foto, video, gestire tutti propri contenuti e condividerli con gli amici tramite i Social network e non solo, il Galaxy S5 mini monta una fotocamera da 8 megapixel che garantisce fotografie e video dai dettagli nitidi e definiti, un supporto LTE di categoria 4 permette di scaricare film e videogiochi on-the-go, un processore 1,4 GHz Quad Core e 1.5GM RAM che permette di utilizzare ancora più agevolmente le funzioni multi-tasking e di caricare le pagine web rapidamente.



Samsung Galaxy S5 mini sarà disponibile da fine luglio nei colori Charcoal Black, Shimmery White, Electric Blue, Copper Gold.