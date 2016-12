Record Tgcom24.it: 8,2 mld di pagine, +15% i lettori da sito e +110% mobile

19:26 - Il 2013 si è chiuso con importanti traguardi per il sistema Tgcom24: negli ultimi 12 mesi i lettori hanno consultato 8 miliardi e 237milioni pagine tra web e mobile. Un'impennata del 29 per cento rispetto all'anno precedente. Il mese con il boom di visite è stato maggio: 763 milioni le pagine consultate. Di poco inferiore la media di pagine viste su base mensile: 686 milioni e 400 mila le pagine fruite. Ottima la performance dell'informazione: gli utenti unici che ogni mese scelgono Tgcom24 sul web sono diventati 18 milioni, con un +15 per cento rispetto all'anno prima.

La vocazione alla multimedialità dei sito Mediaset viene premiata dagli utenti. Grandissimo, infatti, il successo del comparto video: 135 milioni e 580 mila i filmati visualizzati in totale con un +146 per cento rispetto al 2012. Vuol dire che in media, ogni mese, sono state aperte 11 milioni e 300 mila clip. Solo nel mese di novembre, mese record, il tasto play è scattato su 19 milioni e 600 mila video, un +491 per cento su base annuale.



In questi grandi numeri una parte sempre più consistente è rappresentata dagli accessi effettuati dai dispositivi mobili. La pagine aperte da tablet e smartphone sono cresciute del 91 per cento passando dalle 836 milioni e 400 mila del 2012 al 1 miliardo e 600 mila del 2013. Gli utenti unici che hanno accordato la loro preferenza alle applicazioni "portatili" sono più che raddoppiati, arrivando a quota 4 milioni e 100 mila unità contro il milione e 900 mila dell'anno precedente: un balzo del 110 per cento. Anche in vacanza, insomma, gli italiani hanno scelto la ricchezza dei contenuti di Tgcom24 leggendo la testata pure in spiaggia: il mese con il più alto numero di consultazioni da mobile è stato, infatti, agosto con 154 milioni e 738 mila pagine viste.