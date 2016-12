Project Tango: il telefono Google 3D

12:24 - Google sta riprogettando il nostro futuro: non solo coi robot ma anche con la prossima generazione di smartphone intelligente, dotato di sensori 3D in grado di creare mappe tridimensionali dell'ambiente circostante e potenziale strumento per applicazioni di realtà aumentata (stile Google Glass) e ludiche. Si chiama Project Tango ed è un prototipo svelato da Big G che ne propone un numero limitato disponibile da metà marzo per gli sviluppatori che vorranno cimentarsi con il dispositivo. Obiettivo: sperimentare e creare impieghi innovativi.

I sensori del dispositivo, spiega il colosso di Mountain View sulla pagina web riservata al progetto, sono in grado di raccogliere oltre 250mila rilevazioni tridimensionali al secondo e aggiornare la propria posizione in tempo reale. Fra le possibili applicazioni, oltre alla realtà aumentata e ai giochi, Google cita la "navigazione indoor", ovvero la possibilità di prendere le misure di luoghi e spazi interni per muoversi meglio, anche ad uso di persone con disabilità visiva.



Project Tango è frutto del lavoro dell'unità Advanced Technology and Projects (ATAP) dell'azienda - in collaborazione con università, enti di ricerca e partner industriali - e ha come obiettivo quello di "dare ai dispositivi mobili una scala di comprensione umana dello spazio e del movimento".



Lo smartphone ha uno schermo da 5 pollici e ha hardware e software realizzati ad hoc per registrare i movimenti 3D e creare simultaneamente una mappa dell'ambiente circostante. E' basato ovviamente su Android. Per ora sono disponibili 200 prototipi riservati agli sviluppatori che saranno distribuiti a partire dal 14 marzo, previa sottoscrizione alla pagina dedicata.