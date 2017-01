Presentato lo 007 dei telefonini: il Boeing Black

15:08 - Non vuole far concorrenza ai più famosi smartphone del mercato, anzi. La Boeing presenta questo modello concepito per professionisti della difesa e della sicurezza. Un telefonino con sistema Android che tra le sue caratteristiche vanta una funzione del tutto nuova: l'autodistruzione del dispositivo. Il colosso aerospaziale ha deciso di presentare il suo Boeing Black alla Fcc, l'ente americano che regola le comunicazioni

Assomiglia a un normale smartphone, ma non lo è. Ha un display da 4.3 pollici e può supportare due schede Sim. Fin qui tutto normale, invece... Come nei migliori film di spionaggio questo dispositivo sarà modellato su richiesta dei committenti che potrebbero avere esigenze di: compatibilità con ricarica da energia solare, sensori biometrici e comunicazioni satellitari. Quello che, al momento, attrae di più è l'autodistruzione. Il Boeing Black, infatti, sarà impossibile da forzare e se qualcuno dovesse provarci dati e software si cancelleranno automaticamente senza lasciare traccia. Insomma, non lo vedremo esplodere come nelle pellicole ma il risultato sarà lo stesso.