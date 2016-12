Orologio o smartphone? E' lo smartwatch di Google

17:10 - Basta dire: "Ok, Google" per far fare ad un orologio tutto quel che si vuole (o quasi). Succede con lo smartwatch di Google Android Wear, capace di spegnere la televisione, il computer, regolare la temperatura e accendere le luci. Basta collegare un'app al Wi-Fi e il gioco è fatto. Per il momento il prezzo si aggira sui 200 euro, ma non escluso che fra qualche mese i costi si siano già abbassati.



Apriti sesamo - Le potenzialità di questo orologio intelligente superano spesso ogni immaginazione, considerato che, grazie a dei sensori posizionati vicino a porte e finestre, lo smartwatch è in grado persino di avvisare il proprietario se qualcuno è entrato in casa. Una buona notizia anche per chi ha poca memoria oppure una vita movimentata e piena di impegni: è possibile comunicare all'orologio tutti i propri appuntamenti. Addio alla vecchia agenda di carta allora, ma anche alla sveglia tradizionale. D'ora in poi, almeno per chi vorrà comprare uno smartwatch, basterà dire: "Ok, Google, svegliami alle 8.00 di domani". Vi siete persi? L'orologio "smart" vi indicherà la strada. Per inviare sms le cose si fanno più complicate perché il dispositivo non riconosce la punteggiatura, dopo venti parole si interrompe e il messaggio viene inviato dopo 3 secondi. Insomma, sarete più veloci ma anche più telegrafici.

Sempre connessi - Un semplice smartphone permette di ricevere notifiche di ogni tipo: sms provenienti da Facebook, Twitter, WhatsApp, oltre alle tradizionali mail. Tutto questo è possibile anche con lo smartwatch di Google, con la differenza che se il cellulare può essere dimenticato in borsa, su un tavolo o rimanere a casa, l'orologio intelligente lo si indossa sempre. Non c'è scampo: che vogliate o meno, la vibrazione al polso vi avviserà di continuo.