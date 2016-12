10 aprile 2014 Olanda, ecco l'abito che diventa trasparente quando aumenta l'eccitazione sessuale Il vestito futuristico evidenzia quanto c'è sotto quando aumenta la frequenza cardiaca e la temperatura corporea di chi lo indossa Tweet google 0 Invia ad un amico

11:19 - Arriva dall'Olanda l'abito futuristico, un mix tra moda e tecnologia, che rivela l'eccitazione sessuale. "Intimacy 2.0", prodotto dalla società Studio Roosegaarde, diventa sempre più trasparente quando aumenta la frequenza cardiaca e la temperatura corporea di chi lo indossa. Questo è possibile grazie a dei minuscoli sensori integrati nel vestito, disponibile in materiale eco-pelle bianca o nera.

Occhio ad ansia e paura - Disponibile in due colori, bianco e nero, l'abito è realizzato in pelle e tessuto intelligente e-foils, misura un metro in lunghezza e 40 centimetri in larghezza. Gli inventori mettono in guardia i clienti, perché l'abito diventa trasparente anche con emozioni come ansia e la paura.



I designer dello Studio Roosegaarde sono al lavoro per la versione 3.0, disponibile sia per uomo che per donna.