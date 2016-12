O’Neal ci riprova con i videogames Idea crowd-funding per "Shaq-fu 2"

18:41 - Nel corso degli anni, Shaquille O'Neal ha abituato a stupire il mondo dello sport e non solo. Cestista, attore, rapper, l'ex stella dei Los Angeles Lakers non si è mai tirato indietro di fronte a nuove attività. E fonti di guadagno. Nel suo curriculum figurano, tra gli altri: quattro anelli Nba, partecipazioni a pellicole di Hollywood, collaborazioni con stelle del rap come Snoop Dogg e apparizioni nel wrestling.

Oltre a tutto questo, Shaq fu protagonista di un videogioco prodotto dalla Electronic Arts e uscito nel 1994. "Shaq-fu" era un picchiaduro, poco apprezzato dalla critica, ma che raggiunse una buona polarità. Il videogiocatore poteva utilizzare "The Diesel" e diventare un asso delle arti marziali, a dispetto della mole del personaggio. Ora O'Neal ci vuole riprovare, creando un seguito del gioco.



All'epoca il centro dei Lakers poteva contare su una grossa popolarità e non ci furono problemi a produrre il gioco. Ora che Shaq non gioca più, non tutti sono disposti a finanziare il progetto; a tendergli la mano ci ha pensato la casa di produzione Deez Productions, che però non vorrebbe subire eventuali perdite. Per questo, è stata ideata una campagna di crowd-funding sul portale Indiegogo. Lui assicura che il gioco diventerà un "instant classic". Ma come si svolge questa raccolta fondi? E soprattutto, perchè una persona dovrebbe decidere di spendere i suoi soldi per questo progetto?



Facile, ogni donatore sarà parte del videogame stesso, diventandone un volta oppure una voce, a seconda della somma elargita. Un esempio: per vedere la tua faccia in "Shaq-fu", servono 2mila dollari. Esistono poi donazioni minori, con le quali O'Neal sfrutta la sua popolarità sui social. Con mille dollari ti seguirà per un anno su Twitter, con la metà su Instagram, con 400 potrai accedere al party di lancio. Per chi vuole esagerare, 15mila dollari consentiranno di giocare una vera partita di basket contro l'ex nazionale olimpico. Lo stato di avanzamento delle donazioni e il tariffario sono monitorabili su Indiegogo, dove sono già stati pubblicati brevi trailer del gioco.