Nuovo record per Tgcom24: a maggio viste 1 miliardo e 100 mln di pagine

12:55 - A maggio il sistema Tgcom24 segna un nuovo importante record: i lettori hanno consultato oltre un miliardo e cento milioni di pagine tra web e mobile. In particolare le pagine scaricate sono state 1.131.183.224, un numero mai raggiunto dal sito Mediaset di news fino a oggi. Un incremento pari al 48 per cento rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. In particolare sono state quasi 877 milioni le pagine viste da pc e 254 milioni quelle fruite da smartphone e tablet, con un'impennata del 66 per cento rispetto al maggio del 2013. Sempre su piattaforma mobile record di lettori che sono oltre 6 milioni e 568mila, con un +56 per cento rispetto al 2013. Oltre 25 milioni, invece, i lettori da pc (+32 per cento).

Grande performance dei contenuti video: quasi 18 milioni le clip visualizzate (esattamente 17.797.681) con un +247 per cento rispetto a maggio 2013.