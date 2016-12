News, statistiche e risultati in tempo reale: Kick rivoluziona il calcio in tv

13:05 - Samsung rivoluziona il modo di vivere le partite di calcio in tv e lancia sul mercato Kick, l'applicazione per tablet e Smart TV che cambia radicalmente l'esperienza prima, durante e dopo ciascun match. Con Kick è possibile accedere alle classifiche, seguire i risultati di ogni incontro in tempo reale e scoprire tutte le iniziative in programma per non perdere nemmeno un minuto degli speciali appuntamenti del mondo calcistico.

Non solo i Mondiali, quindi, ma anche la Champions League e tutte le altre partite in programma nell'arco dell'anno. Con la funzione Confronto Giocatori, per esempio, sarà possibile mettere a confronto due o più giocatori durante la partita, consultando di volta in volta le statistiche stagionali di ciascuno con le medie della lega in cui milita. Con Mappa Dei Tiri In 3D si potranno invece visualizzare in qualsiasi momento della sfida le immagini tridimensionali delle azioni di gioco - come gol, tiri in porta e fuori area - per poterne analizzare al meglio tutti i dettagli.



Spazio poi alle Informazioni Sulla Partita, raccolte in sola schermata per offrire una visuale completa di tutte le notizie relative agli avvenimenti di ogni appuntamento calcistico. La funzione Multischermo, attivabile direttamente dal proprio tablet, permetterà invece di visualizzare contemporaneamente sullo schermo dello Smart TV le statistiche dell'incontro, le migliori panoramiche, le zone di attacco, le aree di azione, i dettagli dei gol, i marcatori, le sostituzioni e le mappe dei tiri in 3D per un'esperienza di visione senza precedenti.



“L'arrivo di questa applicazione ci permette di arricchire ulteriormente l'offerta di contenuti e servizi disponibili su Tablet e Smart TV a conferma del costante impegno di Samsung nell'offrire un crescente mondo di possibilità e un'esperienza di intrattenimento sempre più ricca e completa, incontrando le passioni dei consumatori” - ha spiegato Antonio Bosio – Product & Solutions Director Samsung Electronics Italia. La app è scaricabile gratuitamente dallo store Samsung App e da Google Play.