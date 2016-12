Monopoly, le nuove regole "fai da te" si scrivono su Facebook

17:00 - Chi non ha mai giocato almeno una volta nella vita a Monopoly, il gioco in scatola che da 80 anni continua ad essere un must dell'intrattenimento per le persone di tutte le età? Eppure anche se tutti lo conoscono, la maggior parte della gente da quasi sempre per scontata una cosa essenziale, le regole del gioco. Si, perchè stando a un sondaggio il 68% degli appassionati non ha mai letto le regole e il 49% per diletto, o comodità, le ha addirittura inventate.

Sembra una cosa banale, ma la maggior parte di esse sono state tramandate per passaparola, e talvolta non sono sempre corrette o totalmente sbagliate. Così Mr. Monopoly, sulla base delle dichiarazioni fatte dai suoi giocatori ha avviato una campagna intitolata: "regole fai da te". Gli oltre 11 milioni di fan che il gioco vanta su Facebook verranno coinvolti direttamente nella creazione di 5 nuove regole che entreranno in vigore da settembre.



Gli appassionati più creativi potranno condividere nella pagina ufficiale del gioco le proprie regole fino al 3 aprile, e le più gettonate entreranno a far parte ufficialmente del gioco.

Attenzione però, il regolamento del gioco non cambia affatto, saranno i giocatori a decidere se e quando utilizzare le nuove regole fai da te, per esplorare nuove ed esaltanti esperienze di gioco. Ne vedremo delle belle!



Ed ecco le 10 regole che verranno discusse nei prossimi giorni:



1. Blocco delle attività: quando un giocatore è in prigione, non può ricevere soldi dagli altri giocatori. Chi sbaglia paga!



2. Corri e passa dal VIA!: se atterri sulla casella “VIA!” la somma raddoppia, 400M anziché 200M.



3. Giro fortunato: se hai appena doppiato un giocatore, la fortuna gira a tuo favore, prendi 500M.



4. Parcheggio gratuito, soldi facili: tutte le tasse vanno raccolte al centro del tabellone. Il primo a passare dal parcheggio si aggiudicherà tutti i soldi accumulati.



5. Tre in fila: ci sono tre giocatori su tre proprietà in fila? Buon per loro, ogni giocatore riceve un extra di 500M.



6. La mamma è sempre la mamma: la mamma esce sempre di prigione gratuitamente. Sempre. Senza spiegazioni. Solo perché è speciale.



7. Conosci il tabellone: prima di procedere con l'acquisto degli immobili, i giocatori devono completare almeno un giro del tabellone. Occorre affrettarsi e fare il giro prima degli altri.



8. Boom edilizio: i giocatori non hanno bisogno di possedere un set completo di proprietà prima di iniziare a costruire le case.



9. Il prestito: se non hai abbastanza soldi per comprare proprietà di lusso chiedi un prestito o acquistale in società con un altro giocatore. Chi incassa l’affitto? Saranno i due nuovi proprietari a dover prendere accordi!



10. Sbanca la Banca: all'inizio della partita, la metà dei soldi si lascia in banca. L’altra metà invece si mette al centro del tabellone e, “al 3”, i giocatori diventeranno proprietari di quello che riusciranno ad afferrare in fretta e furia.