Mediaset e Mediamond Digital alla Social Media Week di Roma

18:03 - Siamo nell’era della tv partecipativa. Interazione e compartecipazione sono diventate le parole d’ordine di ogni editore perché il rapporto con gli utenti non è più univoco, ma bidirezionale. Ogni editore, infatti, oggi è profondamente immerso nel flusso delle comunicazioni social: gli utenti, siano essi televisivi o di qualsiasi altro media e indipendentemente dal contenuto (un fatto di cronaca, il vestito di una conduttrice televisiva, una puntata di una fiction…) vogliono parlare, commentare, insomma entrare in relazione.

Per questo motivo, Mediaset e Mediamond Digital quest’anno sono presenti alla Social Media Week.

Mediamond tra gli sponsor dell'iniziativa. Mediaset-RTI per raccontare la propria esperienza in due tavole rotonde:



Venerdi 26 settembre alle 12: Social Adv: tv, social network e social adv: quale presente, quale futuro che approfondirà come, con l’enorme volume di conversazioni sviluppate sui social dai programmi TV, siano nate nuove forme di collaborazione tra TV e brand.

Partecipa Stefano Ventura, responsabile social media RTI Interactive Media-Mediaset (@Ventura_Stefano).



Venerdi 26 settembre alle 15: Social Tv insieme ad altri broadcaster si parlerà proprio di come questa voglia/opportunità di entrare in relazione con i programmi stia modificando il modo di fare televisione. A questa tavola rotonda partecipa Emanuele Callioni (@emacall) direttore prodotti e tecnologie multimediali di RTI Interactive Media-Mediaset, che racconterà un anno di esperienza dell’App Mediaset Connect.